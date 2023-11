Proyecciones de viajes para el feriado de Acción de Gracias

Washington, DC.- De acuerdo a las proyecciones del American Automobile Association (AAA), más de 55.4 millones de viajeros se movilizarán en el feriado de Acción de Gracias o Thanksgiving, en fechas comprendidas entre el 22 y 26 de noviembre.

En líneas generales, para este 2023 el volumen de viajes aumentará un 2.3% con respecto al 2022. Además, el 2023 se posiciona como el tercer año de mayor número de viajes de Acción de Gracias desde que se proyecta este dato en el 2000.

Inicialmente, la mayoría de viajes serán en autos con 49.1 millones de estadounidenses conduciendo. Lo que representa un 1.7% más que el 2022. Lo que lleva a analizar inmediatamente el precio de la gasolina, que tiene un precio promedio nacional de $3.36 el galón. Es decir, $0.42 menos que el 2022.

De este modo, Robert Sinclair, Jr. de AAA Northeast comentó, «El repunte de los viajes después de la pandemia continúa y cada vez más estadounidenses viajan para ver a sus seres queridos».

Turkey at Sea! Many families are choosing to spend Thanksgiving on a #cruise “Many families are taking advantage of intergenerational travel, and cruises are a great option." @AAA_Travel https://t.co/MwwvM7RjDL pic.twitter.com/MwZp8YLvR0

— AAA (@AAAnews) November 14, 2023