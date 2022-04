Lista de artistas que estarán este 3 de abril en los Grammy 2022

Las Vegas, NV.- El próximo domingo, 3 de abril, se celebrará la 64° edición de los Grammy 2022, en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, donde ser reconocerá a lo mejor de la música en el último año según las distintas categorías.

Debido a las restricciones por la pandemia del covid-19, hubo que posponer el evento en más de una ocasión. Sin embargo, este domingo, regresarán los Grammy en su formato presencial con expectativa de sorprender a los espectadores con un gran espectáculo.

En este sentido, esta edición de los Grammy será una experiencia desde la alfombra roja, previa entrada al MGM Grand Arena de Las Vegas, hasta la conducción y presentaciones musicales de los artistas más actuales.

Inicialmente, la artista Billie Eilish, se encuentra posicionada con canciones como Lovely, Happier than ever, Bad guy, Ocean eyes, I love you, Bored, además de tener una magnética personalidad.

Sin embargo, lo que la hace aún más favorita es que este domingo, 27 de marzo, ganó un Óscar por «Mejor Canción Original», por No time to die, junto a su hermano Finneas O’Connell.

