Lil Loaded: el rapero falleció a sus 20 años

Dallas, Tx.- Este lunes, falleció el rapero Lil Loaded en Dallas, así lo confirmó su abogado, Ashkan Mehryari. El músico estadounidense, fue acusado por el homicidio culposo de su amigo Khalil Walker.

Así lo declaró el abogado, “Desafortunadamente, los rumores son verdaderos, el señor (Dashawn Maurice) Robertson efectivamente falleció”. Al mismo tiempo, confirmó que se había tratado de un suicidio.

Por su parte, el rapero siempre insistió en su inocencia. Pero, para el mes de marzo fue emputado por homicidio culposo. Dashawan Maurice Robertson, mejor conocido como Lil Loaded, falleció pocas horas antes de comparecer ante el tribunal que lo acusaba.

Ver más: Memorial Day: Celebridades rinden homenaje a los soldados caídos

El episodio del que era acusado el joven rapero, data de 2018, en un confuso evento con un rifle mientras grababan un video musical, donde falleció su amigo.

Lil Loaded publicó en Instagram antes de fallecer

Lil Loaded alcanzó la fama con canciones como “6locc 6a6ym” y “Gang Unit”. Piezas musicales, que acumularon 29 y 39 millones de vistas en YouTube, respectivamente.

Ver más: Jennifer López y Marc Anthony en un café en Miami

Al mismo tiempo, en su cuenta en Instagram, el rapero, ayer publicó una nota donde pedía perdón a Dios.

En su publicación expresó, “Querido Altísimo, por favor perdóname por mis faltas y por todas las veces que no he podido hacerte sentir orgulloso y apreciar todas las fortunas que me has dado. Pero a veces no hay distinción entre ser duro y ser implacable.”

Y finalizó “Quiero agradecerte lo lejos que he llegado y las personas que has puesto en mi vida para mantenerme con los pies en la tierra. Y ser humilde a través de todo y amo a cada una de esas personas que son genuinamente para mí. Para entrar en tu reino a través de todos mis errores. Sé que amas a todos tus hijos y estoy listo para que mi corazón y mi alma se unan a ti”.

Video: “Hogar del Inmigrante” abre sus puertas para ayudar a familias vulnerables en NC