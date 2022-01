Hallan muerto a actor de «Full House»

El comunicado informó que, «El hombre fue identificado como Robert Saget y fue declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de violencia o de consumo de drogas en este caso».

Además se informó que la trágica escena se dio lugar en su habitación del hotel Ritz Carlton en la ciudad de Orlando, Florida.

Por su parte, Robert Bob Saget habría arrancado su gira de comedia ‘Bob Saget: I Don’t Do Negative Tour’ en la ciudad de Orlando, el 7 de enero de 2022. Al día siguiente, se presentó en la comunidad de Ponte Vedra Beach.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022