Johnny Depp fue hallado inconsciente en cuarto de hotel

Los Ángeles, CA.- La gira de la agrupación de rock, Hollywood Vampires, de la que Johnny Depp es integrante, tuvo que cancelarse pues el actor de Jack Sparrow fue hallado inconsciente en su cuarto de hotel después de una noche de fiesta.

La presentación en Budapest se canceló, mientras que los medios locales de Hungría indicaban que ya todo estaba listo para el toque de la banda. Los rumores dicen que cuando fueron a buscar a Johnny Depp a su habitación, este estaba inconsciente.

Aparentemente, Deep había bebido durante toda la tarde de ese día y parte de la noche anterior. De hecho, se especula que el protagonista de los Piratas del Caribe fue visto horas antes de un concierto en la capital de Hungría, completamente borracho.

De este modo, el medio Blikk publicó, «Lo que oímos fue que Depp estaba sobreexcitado y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedía algo más grave». A lo que añadió, «una persona con informaciones sobre el caso» refiriéndose a una supuesta fuente.

The whole venue sang the happy birthday song to Johnny. From Romania, The Hollywood Vampires and the rest of the world, HAPPY BIRTHDAY Johnny Depp! pic.twitter.com/hSt4oAhwoe

— Hollywood Vampires (@hollywoodvamps) June 9, 2023