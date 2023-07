Así lanza tráiler de «Wonka» con nuevo protagonista

Londres, Inglaterra.- El primer tráiler de «Wonka» se lanzó el martes 11 de julio donde el actor estadounidense Timothee Chalamet interpretará al Willy Wonka en una nueva precuela que en versiones anteriores fue encarnado por Gene Wilder y Johnny Depp.

El actor Timothee de 27 años de edad famoso por «Dune» y «Call Me by Your Name» será una versión de Willy Wonka más joven del fabricante de dulces. En esta precuela Wonka descubre los granos de cacao y se hace amigo de una joven huérfana.

Además, esta película pretende analizar cómo el personaje ficticio de Roald Dahl llegó a enamorarse del chocolate. Planteando el sueño de abrir una fábrica de chocolates.

Timothee Chalamet se estrena como Willy Wonka en el primer tráiler de la precuela

Hasta ahora, la película se estrenará en diciembre y está ambientada antes de la película de 1971, «Willy Wonka and the Chocolate Factory». Esta versión fue protagonizada por Gene Wilder en una adaptación del célebre libro de Dhal de 1964, «Charlie and the Chocolate Factory».

Paul King, director de la película en comentarios a la prensa declaró, «(‘Wonka’) cuenta la salvaje y maravillosa historia de Willy Wonka… qué significa el chocolate para él y por qué está tan motivado para convertirse en este extraordinario fabricante de chocolate».

Haciendo énfasis en la «fidelidad» de su guion con el libro de Dahl prosiguió, «(Él) es un personaje muy interesante y seductor, y me pareció realmente interesante sumergirme un poco más en él e intentar encontrar algo que quizás Roald Dahl hubiera aprobado si alguna vez hubiera intentado escribir una precuela».

Finalmente, la sinopsis «Wonka» muestra como un joven Wonka llega a una ciudad ficticia de Europa, que es el hogar de maestros chocolateros. La vestimenta de Chalamet no discrepa con la de los anteriores protagonistas, Wilder y Depp. Es decir, veremos a un Timothee vestido de copa y chaqueta larga.

