JLo celebró amorosamente sus 52 años junto a Ben Affleck

Saint-Tropez, Francia.- JLo y Ben Affleck, confirman todas las “sospechas” y “especulaciones” sobre su reconciliación, cuando se mostraron más cariñosos que nunca durante la fiesta que organizaron por el cumpleaños de Jennifer López, en Saint-Tropez.

Los famosos artistas alquilaron un lujoso yate y navegaron por las playas de Saint-Tropez, junto a un selecto grupo de amigos y allegados. Luego disfrutaron de una velada nocturna en el famosos hotel L’Opera.

Asimismo, el festejo no pasó desapercibido en las redes sociales, puesto que algunos de los asistentes compartieron imágenes y videos de lo que se vivió en la fiesta de la popular ‘Diva del Bronx’.

5 2 …. What it do!? It’s my birthday pic.twitter.com/kDb0GZfEdf — jlo (@JLo) July 24, 2021

En dichos clips se puede ver a Jennifer Lopez y Ben Affleck divirtiéndose junto con sus amigos al ritmo de los mejores éxitos de la artista, como “Jenny from the block” y “Let’s get loud”.

Por su parte, algunos retratos también fueron publicados en la cuenta oficial de Instagram del exclusivo hotel francés. En dichas imágenes se observa a las estrellas de Hollywood sonriendo y registrando algunos momentos con sus celulares.

La publicación alcanzó más de 7.000.000 ‘me gusta’ y alrededor de 12.000 comentarios. De manera que, diversos actores, famosos y figuras de televisión felicitaron a la pareja y les extendieron sus mejores deseos para esta nueva etapa de su vida amorosa.

Finalmente, la historia de JLo, Ben Affleck y Alex Rodríguez no parece tan singular como parecía. En conclusión, los eufemismos e intentos de romantizar patrones no son más que un intento fallido de tapar el sol con un dedo, y más, cuando eres La Diva del Bronx.

