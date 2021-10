James Michael Tyler el actor de Friends murió a los 59 años

Los Ángeles, LA.- El actor estadounidense James Michael Tyler, famoso por su papel de Gunther en la comedia televisiva Friends, falleció a los 59 años, así lo confirmó un comunicado de su representante Toni Benson.

Benson, expresó, Tyler murió «en paz»en su casa de Los Ángeles el domingo por la mañana.

Asimismo el comunicado, indicó, «Si lo conociste una vez, hiciste un amigo para toda la vida». Y finalizó, «Deja viuda a su esposa, Jennifer Carno, el amor de su vida».

Lamentablemente, en 2018, Tyler fue diagnosticado con un cáncer de próstata avanzado que luego se extendió a los huesos.

Por otro lado, Benson añadió, «Quiso ayudar a tantas personas como le fue posible. Compartió valientemente su historia y se convirtió en un activista para que los hombres se hagan un análisis de sangre a partir de los 40 años (para detectar la enfermedad)».

We lost a good Friend yesterday in James Michael Tyler. Gunther, you will be missed. Read in Peace.

— matthew perry (@MatthewPerry) October 25, 2021