Jaafar Jackson interpretará al «King of Pop» en película biográfica

Los Ángeles, CA.- La nueva película biográfica «King of Pop» del difunto cantante de pop Michael Jackson será interpretada por su sobrino de 26 años, Jaafar Jackson de acuerdo con el estudio Lionsgate.

De acuerdo con un comunicado de Lionsgate , la película «King of Pop» explora, «al hombre complicado que se convirtió en el Rey del Pop». Al mismo tiempo, la película incluirá «todos los aspectos» de la vida de Michael Jackson.

Asimismo, la producción comenzará este 2023 y será dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King. Los mismos precisaron que Jaafar Jackson tiene una habilidad natural para representar a su tío.

En este sentido, King en un comunicado de prensa indicó, «Estaba claro que él es la única persona que asumirá este papel». Además añadió que «no puede esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande como Michael Jackson».

the story of the King of Pop is coming to the big screen https://t.co/t2kn1WE4jg

— lionsgate (@Lionsgate) January 30, 2023