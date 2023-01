Impresiones de la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama

Miami, FL.- La cantautora estadounidense de origen hispano mostró su felicidad por ser la primera latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, resaltando que es un gesto por el gran aporte de los hispanos a la música en Estados Unidos y el mundo.

Gloria Estefan nacida en la capital de Cuba el 1 de septiembre de 1957 expresó, «Significa que los hispanos hemos hecho una contribución importante al mundo de la música en los Estados Unidos y ojalá esto ayude a que muchos más latinos puedan recibir ese gran honor».

Al mismo tiempo, recordó que ella y su esposo, el productor Emilio Estefan se mantuvieron «firmes» para no cambiar sus nombres y su estilo con el propósito de mimetizar su estilo con uno «más estadounidense».

Por el contrario, reconoció la famosa cantante hispana, que los tiempos han cambiado, «Se ve claramente esto en el éxito que han tenido Camila Cabello, Luis Fonsi y Bad Bunny entre muchos, y el reguetón se escucha en estaciones de radio en muchos países».

HISTORY MADE: Gloria Estefan became the first Hispanic to be inducted into the United States Songwriters Hall of Fame. https://t.co/cb3TZEht0y

— WSVN 7 News (@wsvn) January 20, 2023