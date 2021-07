J Balvin publicó covers de Wherever I May Roam de Metallica

Los Ángeles, LA.- J Balvin hizo oficial el lanzamiento de su versión de “Wherever I May Roam” de la legendaria banda Metallica. La versión original, de este tema fue lanzado en 1992, como parte del disco ‘The Black Album’.

Sin embargo, la banda californiana ha permitido que distinto artistas de distintos géneros musicales, editen este disco (quizá el más popular de Metallica), o hagan “covers” como parte del 30 aniversario del épico disco.

Ver más: Coldplay lanza nuevo disco “Music of the spheres”

Colombian reggaeton superstar @JBALVIN gives us Wherever I May Roam like we never thought we’d hear it for the #MetallicaBlacklist! Profits from his track support @StJude and the @AWMHFoundation.

Pre-Order & Pre-Save: https://t.co/c0cpfHuYbn

Watch: https://t.co/xuLw7EiBcV

— Metallica (@Metallica) July 21, 2021