Coldplay lanza nuevo disco “Music of the spheres”

Los Ángeles, LA.- La banda británica Coldplay, anunció el lanzamiento de su nuevo disco “Music of the spheres”. La banda presentaría una colaboración con la banda surcoreana BTS.

Se trata de la novena grabación de estudio del famoso grupo, conocido por sus exitosos temas “The scientist”, “Yellow”, “Paradise”, “Fix you”, entre otros.

La producción ha sido dirigida por el compositor y productor musical sueco Max Martin, quien ha colaborado con grandes estrellas del pop como Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd y Britney Spears.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE

— Coldplay (@coldplay) July 20, 2021