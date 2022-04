¡Imperdible! El regreso de Bon Jovi

Charlotte, NC.- Bon Jovi está de regreso en los escenarios. Los fanáticos de la legendaria banda de rock en las Carolinas podrán cantar sus mejores éxitos en una serie de conciertos desde el viernes hasta el lunes.

Bon Jovi 2022 Tour llevará a la banda a ofrecer 15 espectáculos en el mes de abril en Estados Unidos.

Ver más: 64 edición de los Grammy: ganadores y homenajes

El de Charlotte será su cuarta presentación. Será este viernes en el Spectrum Center. Un día después, el sábado 9, subirá al escenario del PNC Arena en Raleigh. El lunes 11 tocará en Bon Secours Wellness Arena en Greenville para completar su gira en las Carolinas.

WHO’S READY? The #BonJovi2022Tour starts TOMORROW. What’s the countdown ’til we’re in your city? Let us know how soon we’ll be seeing you. ⬇️❤️🗡

Tickets: https://t.co/wf7uZiNo6E pic.twitter.com/65aYLj8nWX

— Bon Jovi (@BonJovi) March 31, 2022