64 edición de los Grammy: ganadores y homenajes

Las Vegas, NV.- La 64 edición de los Grammy, se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Jon Batiste, se quedó con cinco premios, incluyendo álbum del año, y el dúo Silk Sonic, ganador de la canción y grabación del año.

De esta manera, tanto el funk como el soul, se impusieron al pop como géneros destacados en la ceremonia. Al mismo tiempo, los Grammy no pasaron desapercibido la situación de Ucrania, dando un espacio al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con un mensaje grabado.

Ver más: Lista de artistas que estarán este 3 de abril en los Grammy 2022

En este sentido, el presidente Zelenski, precisó, «No hay nada más opuesto a la guerra que la música». Este espacio desentonó con la gran celebración de los Grammy tras dos años de suspensión por pandemia.

Posteriormente, John Legend estrenó la balada «Free» (Libre) en el piano; y por su parte, Batiste con una puesta en escena colorida, deleitó la 64 edición con su sencillo «Freedom», que fue el pase para Billie EIlish y Finneas siguieran con la ceremonia.

Por su parte, Batiste se llevó 11 nominaciones, que solo es superado Michael Jackson y Babyface, en 1984 y 1997, respectivamente.

Por otro lado, «Soul» se llevó cinco premios Grammy, contando uno de Mejor Banda Sonora que también había cosechado un Óscar el año pasado.

✨ @SilkSonic wins Record of the Year for "Leave The Door Open" at 2022 #GRAMMYs.https://t.co/ocpMa0iyAo

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 4, 2022