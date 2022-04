HOT 97 anuncia el fallecimiento del artista de hip hop DJ Kay Slay

Nueva York. NY.- El artista del hip hop, Keith Grayson, falleció este domingo, a sus 55 años, es recordado por actuar como DJ Kay Slay, trabajando con artistas del género como Nas y Kendrick Lamar.

Ver más: Hulu será la plataforma que transmitirá The Kardashians

En un comunicado, su familia confirmó la trágica noticia, por medio de la radio de Nueva York, HOT 97. Emisora donde DJ Kay Slay presentó su programa, «The Drama Hour», durante más de 20 años.

En este sentido, el comunicado precisó, “Como una figura dominante en la cultura del hip hop con millones de fans en todo el mundo, DJ Kay Slay será recordado por su pasión y excelencia con un legado que trascenderá generaciones”.

oh no. a true NY legend. rest in paradise kay https://t.co/kFzkvX5G2Z

— Nitty Scott (@NittyScottMC) April 18, 2022