Hulu será la plataforma que transmitirá The Kardashians

Los Ángeles, CA.- La plataforma estadounidense Hulu, albergará una de las series de las familias más populares de la televisión, el Reality Shows de Kardashians, donde se mostrarán más secretos de la familia Kardashians.

Este nuevo lanzamiento se originó al final de Keeping Up With The Kardashians, con la promesa de más emociones y diversión de la familia Kardashian-Jenner, pero ahora en Hulu, y en Latinoamérica se transmitirá por Star+.

Tan solo en junio de 2021, la familia Kardashians se había despedido de las pantallas. Sin embargo, poco tiempo después anunciaron que el Reality Shows volvería a seguir exprimiendo las vidas personales y profesionales de sus integrantes.

The Kardashians: Los momentos top del estreno de la nueva serie de Hulu

Aunque los fanáticos tienen que tomar en cuenta que muchas cosas cambiaron en las vidas de estas influencers y empresarias, en tan solo par de meses. De hecho, aquí se podrá ver cuando Kim Kardashian le pide el divorcio al rapero Kanye.

Del mismo modo, se transmitirá la sospechosa y «repentina» relación de la socialité con el actor y comediante, Pete Davidson. A raíz de esto, la serie de ataques del Kanye a Davidson, por medio de la red social Instagram.

Como era de esperarse, el matriarcado de la familia continua, con Kris Jenner, quien seguirá acompañando a sus hijas en esta famosa y lucrativa producción.

Finalmente, será la encargada de compartir los secretos de ellas. Por ejemplo, la felicidad de Kim desde que retomó su vida romántica con Davidson, luego de dejar atrás a West. Pero, también se aclaró que, esta vez, Caitlyn Jenner no participará en la serie reality.

