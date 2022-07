La cantante colombiana que arrasó en los Premios Juventud 2022

San Juan, Puerto Rico.- Los Premios Juventud 2022 galardonó a la cantante colombiana Karol G con nueve premios, entre ellos el Álbum del Año por «Kg0516», liderando por segunda vez en menos de 30 días las premiaciones en San Juan a favor de la música hispana.

Por si fuera poco, Karol G, también arrasó con nueve premios en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano el pasado 23 de junio. Cabe destacar que ambos premios se celebraron en el Coliseo de Puerto Rico.

Ver más: El español: idioma preferido del reguetón

Por ejemplo Karol G obtuvo los siguientes premios: Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por «Provenza», Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por «Mamiii» junto a Becky G.

Pese a que la colombiana no asistió a los premios, también fue reconocida con lo premios: Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más), El Más Trendy (Marcando las tendencias) y Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con «Don’t Be Shy» junto a DJ Tiesto.

En este sentido, los Premios Juventud, son otorgados anualmente por la cadena Univisión. Con el propósito de distinguir a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Este año tuvo la particularidad que se celebraron, por primera vez, en Puerto Rico, tras 18 ediciones en Miami.

Para todos aqueles que me seguem do Brasil que me amam tanto quanto eu os amo 🇧🇷💖💖💖 #PROVENZA pic.twitter.com/oYyroQAyt7

— LABICHOTA (@karolg) April 21, 2022