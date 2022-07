Hallaron un autorretrato Vicent van Gogh escondido detrás de otra pintura

Edimburgo, Reino Unido.- La National Gallery of Scotland hizo el inesperado descubrimiento de un autorretrato del pintor holandés, Vicent van Gogh, en el reverso del lienzo de su obra, «Cabeza de una campesina».

Por medio de rayos X, la institución logró dar con este importante descubrimiento que se cree, fue escondido durante más de 100 años. Por el momento se prevé que la obra será exhibida del 30 de julio al 13 de noviembre en la Royal Scottish Academy (RSA), en Edimburgo.

En un comunicado, la National Gallery of Scotland señaló, «una caja de luz diseñada especialmente para ello». Esto a propósito de la noticia de la pronta exhibición de la nueva obra desconocida del artista Vicent van Gogh.

Se sabe que el desconocido retrato se encontraba escondido entre capas de cartón y pegamento en la parte posterior de la pieza de arte «Cabeza de una campesina». Obra que por el momento los expertos atribuyen a «una exposición en el inicio del siglo XX”.

