Gwyneth Paltrow testificó por accidente ocurrido en 2016

Los Ángeles, CA.- Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar por Shakespeare in Love (1998) testificó en un juicio por un accidente de esquí ocurrido en Park City, en Utah con estuvo involucrado Terry Sanderson, un optometrista jubilado de 76 años que presentó una demanda por $300.000.

De este modo, la actriz Paltrow de 50 años es acusada según los documentos judiciales de ocasionarle a Sanderson, «lesión cerebral traumática permanente». Aparentemente, Sanderson por el accidente ocurrido en 2016, sufrió conmoción cerebral y costillas rotas.

Paltrow en el estrado explicó, «Estaba esquiando y dos esquís se interpusieron entre mis esquís, forzando mis piernas a separarse. Luego hubo un cuerpo presionándose contra mí y hubo un gruñido muy extraño».

Como acción de defensa Paltrow presentó una contrademanda en el Tribunal de Distrito del Condado de Summit, por el monto simbólico de $1, para cubrir daños y honorarios de abogados. Por su lado, Sanderson en un principio había establecido un monto de $3.1 millones en daños.

Gwyneth Paltrow gets interrogated about whether she’s friends with Taylor Swift during ski accident trial due to her countersuit being $1, the same amount as Taylor’s lawsuit in 2017.

pic.twitter.com/2T4UhmwbIx

— Pop Base (@PopBase) March 25, 2023