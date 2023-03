Por primera vez Piqué habla de su separación con Shakira

Barcelona, España.- La exestrella del fútbol español, Gerard Piqué rompió el silencio sobre la separación con la artista colombiana Shakira, quien es la madre de sus dos hijos, Milán de 10 años y Sasha de ocho, en una exclusiva entrevista con el diario español El País el domingo 19 de marzo.

Piqué explicó el porqué no abordó públicamente la ruptura con Shakira luego de su anuncio en junio de 2022, «Cada uno tiene su responsabilidad de tratar de hacer lo mejor para sus hijos».

Ver más: Lo nuevo de Shakira junto a Bizarrap: Music Session #53

Además añadió, «Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con hijos. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre». Por otro lado, Piqué destacó que está «muy feliz» con su vida personal.

De manera que Gerard Piqué en la misma entrevista precisó que está en un punto en el que sigue haciendo las cosas que quiere. Así pues resaltó, «El día que muera, miraré hacia atrás y esperaré haber hecho siempre lo que quise. Quiero ser fiel a mí mismo. No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen».

Shakira's ex Gerard Piqué breaks silence on cheating accusations: 'I keep doing what I want' https://t.co/xRPC1OqLBx

— Fox News (@FoxNews) March 24, 2023