grupo-frontera-en-el-escenario-de-charlotte

Charlotte, NC.- El popular Grupo Frontera tiene una próxima presentación en junio en la ciudad de Charlotte.

“El Comienzo del Tour” es el nombre de su gira de este grupo que comenzó sus aventuras musicales como un pasatiempo entre un grupo de amigos del Valle de Texas y ahora se ha posicionado de manera sólida en las plataformas digitales.

Grupo Frontera llega a Charlotte el 24 de junio y subirá al escenario en Bojangles Coliseum en lo que será una de las 50 presentaciones programas para este año en Estados Unidos.

