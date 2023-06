famosos-desfilan-en-la-arena-de-miami

Charlotte, NC.- Miami fue el miércoles el centro mundial del baloncesto cuando recibió el tercer partido de la final de la NBA. Un desfile de famosos pasó por las gradas de la casa del Miami Heat que enfrentó a Denver Nuggets.

La lista de celebridades que asistieron al Kaseya Center es amplia. Nadie quiere perderse el duelo electrizante que coronará al nuevo monarca del mejor baloncesto del mundo.

La ciudad de Miami estuvo en el centro de la noticias deportivas. Primero porque albergó una final de la NBA y segundo porque el astro Lionel Messi anunció que firmará contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer.

En los juegos de baloncesto, especialmente en Los Ángeles y Nueva York, en común ver a celebridades que se cuelan entre el público para disfrutar del espectáculo.

