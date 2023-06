Al Pacino rompe el silencio tras conocer que sería padre a los 83 años

Los Ángeles, CA.- El gran actor estadounidense, Al Pacino rompió el silencio tras conocer la sorpresiva noticia de que sería padre a sus 83 años de edad, que lo condujo inclusive a pedir una prueba de paternidad a su actual pareja de 29 años, Noor Alfallaj.

De este modo, el protagonista de «El Padrino» confesó que la llegada de este bebé es «muy especial». Además, haciendo referencia a sus tres hijos añadió, «Tengo muchos hijos, pero es especial que llegue en este momento de mi vida».

Ver más: El mensaje que envió Alejandro Sanz a su ex Rachel Valdés

Con respecto al sexo del bebé que está en camino, Al Pacino comentó que todavía no tienen esta información. No obstante, la productora y ex de Mick Jagger de 29 años, Alfallaj cuenta con al menos ocho meses de embarazo.

Al Pacino rompe el silencio tras saber que será padre por cuarta vez a los 83 años, con su pareja de 29 años, Noor Alfallaj

Al Pacino es padre de Julia de 33 años que es fruto de su relación con Jan Tarrant. Además es padre de los mellizos Olivia y Anton de 22 años producto de su relación con la actriz Beverly D’Angelo.

Tiene 29 años, es productora y ex de Mick Jagger: así es Noor Alfallaj, la mujer con la que Al Pacino espera su cuarto hijo https://t.co/AqJloNcT5t — Revista ¡HOLA! (@hola) June 2, 2023

El pasado abril en un acto celebrado en Gagosian Gallery en Nueva York, la pareja se presentó, sin embargo, Noor Alfallaj intentaba disimular su estado de gestación. Para esta ocasión la futura madre usó prendas amplias y se cubría detrás de Al Pacino.

Ver más: La nueva faceta de Hillary Clinton en imágenes

Por otra parte, el también actor estadounidense, ganador de dos premios Oscar, Robert de Niro se sumó a esta noticia, al ser padre por séptima vez a sus casi 80 años de edad.

Además, Robert de Niro expresó su alegría por el embarazo de Al Pacino «¡Qué tipo! Es unos años mayor que yo. Que Dios le bendiga. Me alegro mucho por él». Estas palabras las pronunció en el marco del festival de cine de Tribeca.

Video: Hispano se gradúa con honores: “por ustedes estoy aquí, gracias padres”