Giro inesperado en el caso Johnny Depp y Amber Heard

Los Ángeles, CA.- El infierno legal entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard dio un giro inesperado, cuando Depp presentó pruebas contra Heard por supuesta infidelidad con varias personas famosas, además de declarar sobre maltrato físico y psicológico por parte de la actriz.

En este sentido, el actor hollywodense, Johnny Depp, tomó la situación con temple e inició un juicio por difamación tras una demanda que presentó la contra su exexposa por un artículo publicado en 2018.

Heard, escribió un artículo de opinión para The Washington Post, «Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar». La actriz, en ese momento opinó, «Amigos y asesores me dijeron que no volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Una película en la que participé le dio a otra actriz mi papel».

Johnny Depp y Amber Heard: una separación conflictiva, denuncias de abuso y juicio por difamación

Pese a que el nombre de Johnny Depp no aparece en el artículo de opinión, el artículo, «trataba claramente de la supuesta victimización de la señora Heard después de que acusara públicamente a su exmarido, Johnny Depp (el señor Depp), de abuso doméstico en 2016″.

Por su parte, Depp detalla en su demanda que a razón de las acusaciones de Heard, tuvo pérdidas económicas. Por ejemplo, fue eliminado de las futuras películas de «Pirates of the Caribbean». Además, abandonó su papel en «Fantastic Beasts», a pedido de Warner Bros.

Del mismo modo, Depp subió al estrado y testificó, «Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida». De hecho, La actriz Winona Ryder y exesposa de Johnny Depp se refirió al caso del 2016, «Nunca fue abusivo hacia a mí de ninguna forma. Solo lo conozco como un sujeto muy bueno, amable y amoroso que es muy, muy protector de la gente que ama».

Por el contrario, nuevo material deja al descubierto a Amber Heard. En distintos materiales multimedia, se aprecia a la actriz junto al famoso Elon Musk, el actor James Franco y con la actriz Cara Delevingne.

Video: «I did not punch you, I was hitting you» – Audio Recording Between Johnny Depp & Amber Heard