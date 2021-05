Friends: The Reunion se estrenará por HBO Max

Los Ángeles, LA.- Friends: The Reunion, reveló su tráiler oficial este miércoles por HBO Max. Este capítulo especial del reencuentro, es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de esta serie.

Por su parte, la revista People publicó este miércoles un adelanto de la entrevista con el elenco. Del mismo modo, la entrevista saldrá a la venta el viernes, en el que los protagonistas hablan sobre lo que pasó con sus personajes.

Friends: The Reunion. 17 años después

Este tráiler inicia, con los cinco actores en el apartamento de Mónica. Ross como moderador del clásico juego de preguntas y respuestas. El mismo que atraviesa el capítulo The One with the Embryos, de la temporada cuatro, donde Chandler y Joey ganan el departamento de Mónica y Rachel.

Luego, el elenco: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry recorren los sets. Y en una sección al estilo talk show, recrean momentos icónicos de la serie que duró 10 temporadas.

Sin duda alguna, no puede faltar a Joey y Chandler sentándose en sillones reclinables debatiendo sobre al eterno dilema: Ross y Rachel ¿están separados?.

Por su parte, Cox, refiriéndose a Mónica, reflexionó, “Siempre siento que Mónica estaría haciendo algo competitivo con otras madres y tratando de superarlas. Como en la venta de pasteles de la escuela o algo así. Quiero decir, ella sería muy molesta. Estaría a la cabeza de la PTA (asociación de padres y maestros) o algo parecido”

Finalmente, el episodio se estrenarán este 27 de mayo a través de la HBO Max en los Estados Unidos. Para Latinoamérica, se estrenará 30 días después, el 27 de junio. Contará con estrellas invitadas como David Beckham, la banda de K-Pop BTS, Justin Bieber, Malala Yousafzai y Kit Harington.

