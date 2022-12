Final de la Copa del Mundo rompió récord de búsqueda en Google

búsqueda en GoogleCharlotte, NC.- Según Google Trends la Final de la Copa Mundial entre Argentina y Francia rompió el récord histórico de búsqueda en Google, donde también se especificó que uno de los jugadores más buscados de la selección argentina fue «La Pulga» Lionel Messi y Emiliano «Dibu» Martínez.

Frente a esto, Sundar Pichai, CEO del gigante de Internet, Google reflexionó, «Es como si el mundo entero estuviese buscando sobre una única cosa».

Sin lugar a dudas esta Final en Qatar, el pasado domingo 18 de diciembre, frenó al mundo y las búsquedas en Google alcanzaron su pico de tráfico en 25 años. Pese a que no ha dado datos oficiales, las tendencias de Google se basaron en el Mundial.

Además, Pichai aprovechó para celebrar el partido disputado entre Argentina y Francia. Por lo que aprovechó para dedicar unas palabras al astro argentino, Lionel Messi, subrayando que «nadie se lo merece más que él».

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022