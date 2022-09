Feria gastronómica une a España y Latinoamérica en EE. UU.

Miami, FL.- Decenas de empresas de Latinoamérica y españolas participan en una feria gastronómica y de bebidas «America Food & Beverage Show 2022«, que se está celebrando desde Miami, Florida con el propósito de posicionar esta amplia gastronomia en los mercados anglosajones.

Juan Carlos Pereira, director de la The Spain-US Chamber of Commerce en Florida, durante la inauguración del evento comentó que se trata de la feria de alimentaión mas importante de la zona.

Además de convertirse en el centro de negocios más atractivo para los países hispanos y del Caribe en temas gastronómicos. En este sentido, Pereira agregó «Nuestra organización trata de ayudar a las empresas españolas a alcanzar sus objetivos en la feria».

Se prevé que este evento sea la clave para empresas que quieren exportar al sur de Estados Unidos. Sin embargo, también puede ser una vitrina para aquellas compañías que quieren abrirse mercado en países latinoamericanos y el Caribe.

-Topic:Compliance for Food and Beverage Importers Speaker: Deborah Stern 10:15 AM – 11:15 AM

Jordi Boada, director de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda -Agencia Andaluza de Promoción Exterior- en Miami, precisó que el mercado de Estados Unidos es muy competitivo, sin embargo las empresas de la comunidad española tienen muchas oportunidades.

FIRST DAY: Americas Food & Beverage Show has just kick-off at

Miami Beach Convention Center.

Today buyers, exporters and distributors will be attending this trade, where companies of all over the world will gather.#AmericasFoodAndBeverage2022#WorldTradeCenter#Miami #Events pic.twitter.com/XsZ5GibTI7

— Americas FB Show (@afbshow) September 13, 2022