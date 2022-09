La convención D23 Expo rindió homenaje a «Disney Legends Ceremony»

Anaheim, LA.- Después de un año de ausencia la convención «D23 Expo: The Ultimate Fan Event» regresó con una gran acogida por parte de los espectadores, que llenó el Centro de Convenciones de Anaheim, una ciudad cercana a Los Ángeles.

Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company en medio de la inauguración de este gran evento, precisó, «Vamos a disfrutar de nuestra mayor D23 Expo de todos los tiempos».

En esta primera jornada la D23 Expo arrancó homenajeando a «Disney Legends Ceremony», que fue el arranque de partida que estará funcionando hasta el próximo domingo.

Estos premios «Disney Legends» son unos galardones que The Walt Disney Company entrega anualmente, desde que se rindió tributo al intérprete Fred MacMurray de Estados Unidos, «The Absent Minded Professor» en 1987.

New details about Disney 100 Years of Wonder were revealed to fans during #D23Expo, from dazzling new movies and an immersive exhibit touring the world to amazing theme park spectaculars and collectible merchandise: https://t.co/PAWhyXe3ks pic.twitter.com/MqCZ9RW26J

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) September 12, 2022