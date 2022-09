Luke Combs incluye a Charlotte en su gira mundial

Charlotte, NC.- La estrella de la música country Luke Combs incluyó a un presentación en la ciudad de Charlotte en su gira mundial que arrancará el próximo año.

“2023 World Tour!” incluirá 35 conciertos en tres continentes y 16 países.

Ver más: En búsqueda de talento de música country en NC

La presentación en la Ciudad Reina será el sábado 15 de julio de 2023 en el Bank of America Stadium.

3 continents. 16 countries. 35 concerts. This is my 2023 World Tour!⁰⁰Join/login to my fan club at https://t.co/RzSYEvromx to receive pre-sale info (info also emailed to members).

Tickets will go on sale to the public next Friday, September 16. pic.twitter.com/qJlBHlhSx8

— Luke Combs 🎤 (@lukecombs) September 8, 2022