Falleció reconocido actor de «The Godfather»

Los Ángeles, CA.- Uno de los protagonistas de «The Godfather», el actor James Caan, falleció en la noche de este miércoles, a sus 82 años, según informó su familia por medio de su perfil en Twitter en un comunicado.

El mensaje informó, «La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento».

Ver más: Guitarrista Carlos Santana se desplomó en pleno concierto

James Caan, recibió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto, en la primera entrega de «The Godfather». Adicionalmente, Caan participó en producciones como «The Rain People» -dirigida por Francis Ford Coppola), «El Dorado» -junto a John Wayne-, «Brian’s Song», «Rollerball» y «A Bridge Too Far».

James Caan siempre será recordado como, Sonny Corleone, quien fue acribillado a balazos en un peaje de Long Island, por los hombres de Barzini. Cabe recordar que esta es una de las escenas más populares de «The Godfather».

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022