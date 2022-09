Falleció autor de «Gangsta’s Paradise» éxito de 1995

Los Ángeles, CA.- El autor de «Gangsta’s Paradise», el rapero estadounidense Coolio, falleció a la edad de 59 años, aunque las razones exactas de su muerte no fueron reveladas, algunos medios especulan diciendo que se trató de un paro cardíaco.

Por su parte, su antiguo mánager, Jarez Posey, declaró a los medio estadounidenses que el repero Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., se encontraba en la casa de un amigo. Por un momento fue al baño y posteriormente alguien lo encontró inconsciente en el suelo.

Su vida artística como rapero inició en la década de 1980, sin embargo, se consolidó en el mundo del hip hop, cuando creó «Gangsta’s Paradise» en 1995. Pieza musical super conocida y famosa por sí sola, pero catapultada por ser el soundtrack de la película Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer.

I’m freaking out I just heard my good friend Coolio passed away.

— Vanilla Ice (@vanillaice) September 29, 2022