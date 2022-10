Escritora francesa galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022

Estocolmo, Suecia.- Annie Ernaux, la escritora francesa de 82 años, fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, que además cuenta con más de 30 obras literarias haciendo uso de un lenguaje «sencillo» y «raspado hasta la limpieza».

De esta manera, el jurado del Nobel de la Academia Sueca resaltó la noble labor de la novelista Annie Ernaux, «por su coraje y agudeza clínica al revelar las raíces, el distanciamiento y las limitaciones colectivas de la memoria personal».

Entre las obras de la escritora francesa Annie Ernaux resaltan, «Les armoires vides» (1974), «Mémoire de fille» (2016), «La place» (1983, premio Renaudot 1984) y «L’événement» (2001) -esta acerca de su aborto clandestino.

Así pues la escritora y ahora Nobel de Literatura comprometió su pluma con las ideas progresistas de la izquierda, contribuyendo de esta manera a sacudir la literatura francesa. Del mismo modo, que pretendió agitar el orden social de Francia.

Listen to our interview with new literature laureate Annie Ernaux who tells us finding out the news was like being “in the desert and there is a call that is coming from the sky, that was sort of the feeling I had.”

This interview in French and subtitled in English.#NobelPrize pic.twitter.com/YNV118oHwU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022