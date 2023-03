El nuevo perro pura raza más popular de Estados Unidos

Charlotte, NC.- El labrador retriever fue el perro pura raza más popular en Estados Unidos por 31 años, sin embargo este reinado llegó a su fin a manos del tierno y adorable bulldog francés que se coronó como el rey de los pura raza en la clasificación de 2022 del American Kennel Club (AKC).

De acuerdo con el club, el bulldog francés ha venido escalando en las clasificaciones durante la última década. De hecho, en la clasificación de 2021 se quedó con 2° lugar. Sus ojos gacela, orejas de murciélago y cara chata se han ganado el corazón del país. Entre otras características este perro puede medir entre 27 y 34,5 cm y los adultos pueden pesar 12.5 kg y las hembras adultas unos 11 kg.

Hay que considerar que el American Kennel Club tiene el registro de pedigríes de perros de pura raza de Estados Unidos. De hecho, luego de que este pura raza ocupara el número 14 en el ranking de 2012, las inscripciones se multiplicaron por diez.

Según el American Kennel Club la creciente popularidad de la raza y su precio, provocaron un aumento dramático en los robos de los bulldogs franceses en los últimos años. De hecho, en 2021 dos frenchies propiedad de Lady Gaga fueron robadas en un altercado en Los Ángeles.

The French Bulldog's complicated past took them from brothels (yes) to royals.

Listen to their full history and more in the Uniquely Urban podcast episode of Down & Back: https://t.co/Jx2jPNCVMb pic.twitter.com/wBQd9fsRlt

— American Kennel Club (@akcdoglovers) March 16, 2023