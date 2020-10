Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años

Eddie Van Halen el virtuoso guitarrista cuyos solos innovadores y apasionantes ayudaron a impulsar a la banda que lleva su nombre a uno de los actos más importantes del rock en la década de 1980, murió de cáncer este martes a los 65 años.

El hijo de Van Halen, Wolfgang, quien se convirtió en el bajista de la banda cuando se reunió en 2007, anunció la noticia en Twitter.” No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer”, escribió. “Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. “Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida”. Añadió: “Te quiero mucho, papá”.