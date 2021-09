Dua Lipa trae su “Future Nostalgia” a Charlotte

Charlotte, NC.- Dua Lipa ya tiene fecha para el comienzo de su gira “Future Nostalgia” en Estados Unidos y Charlotte por supuesto estará entre las ciudades que visitará la cantante británica.

“Future Nostalgia” como ha sido llamada la gira de 2022 es también el nombre del album que lanzó la cantante justo al comienzo de la pandemia de COVID-9.

El album se convirtió en uno de los mayores éxitos en los últimos 18 meses. Ahora la cantante emprende una gira que la llevará a 28 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Dua Lipa en Charlotte cantará el 16 de febrero de 2022 en el Spectrum Center.

☆ it’s finally happening!!!! ☆ We kick off the FUTURE NOSTALGIA TOUR in the US ♡*♥

I’m so excited to see you guys there and i’m bringing the ultimate ✿ girl gang ✿ with me ★ @theestallion ★ @carolineplz ★ @LoloZouai ★ pic.twitter.com/x4H4wob6rw

— DUA LIPA (@DUALIPA) September 13, 2021