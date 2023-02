Diseñadora venezolana brilla en la Semana de la Moda de NY

Nueva York, NY.- La empresaria, diseñadora de moda y actriz venezolana, Carolina Herrera resaltó en la Semana de la Moda de Nueva York, este lunes 13 de febrero con sus característicos vestidos de gala, elegantes vestidos de noche y clásicos looks de día con su colección de otoño/invierno.

Tanto los tonos brillantes de las joyas, las resaltantes rayas blancas y negras, rematando con los estampados florales narraron una historia de opulencia del director creativo Wes Gordon en un salón de baile del Plaza Hotel.

En este sentido, el director creativo Gordon tomando como referencia a la emperatriz Elisabeth de Austria dijo, «La elegancia es la mezcla de opulencia con moderación».

