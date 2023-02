Actriz mexicana con obesidad responde a críticas despectivas

CDMX, México.- La aparición de la actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez en la revista Marie Claire generó diversos comentarios negativos por tener obesidad, a los que la actriz de la serie de Netflix «Contra las cuerdas», respondió.

La edición del 26 de enero de la revista publicada en la cuenta de Instagram, recibió polémicos comentarios haciendo referencia a su cuerpo. Además criticaron a la revista, especializada en moda, por darle protagonismo a una mujer con obesidad en la portada.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Rodríguez habla sobre el tema de la gordofobia -término usado para denominar el rechazo a las personas con exceso de peso-. De hecho, es productora de una serie en Netflix biográfica, donde narra sus padecimientos de adolescente por su sobrepeso.

Michelle Rodríguez, «Mi cuerpo es una revolución»: la respuesta de la actriz con obesidad tras las críticas

En este sentido, la actriz mexicana con sobrepeso declaró, «Así como hubo mucha gente tomándose el tiempo para hacer comentarios positivos, hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones, en hablar de mi persona con adjetivos muy feos».

¡Abrazando el alma! ✨No hay nada como un sueño para crear el futuro, @michihart protagoniza nuestra primera portada de febrero 💖 #MichelleEsMarieClaire https://t.co/fHBxko2iil pic.twitter.com/4smBRFDLfS — Marie Claire México (@MarieClaire_LA) January 26, 2023

Además agregó, «Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que por qué yo estoy en una revista si me veo como me veo».

Así responde #MichelleRodriguez responde a quienes hacen comentarios respecto a su figura. Esto se ha visto en mayor medida luego de la portada de una revista con una sesión de fotos especial. pic.twitter.com/JJb7oy3ZaM — Carlos Quirarte (@cquirarte) February 2, 2023

Finalmente, la actriz Rodríguez remató, «Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños: me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución».

Michelle Rodríguez obtuvo reconocimiento por su aparición en la comedia de la televisión mexicana, «40 y 20». La misma se transmite desde el 2016, donde la actriz con sobrepeso encarna a Refugio Lorenza Antonia o «Toña» que hace de empleada doméstica.

