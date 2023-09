¿Cuáles son los artistas latinos más taquilleros de la historia?

Los Ángeles, CA.- Tres artistas latinos se convirtieron en los más taquilleros de todos los tiempos, de acuerdo a los números registrados desde la década de 1980 por Billboard Boxscore, el jueves 31 de agosto, destacando a Bad Bunny, Luis Miguel y Marc Anthony.

Por su parte, el reguetonero boricua, Bad Bunny resaltó en el primer puesto de la lista de 20 exclusivos artistas. Según la publicación, Bad Bunny recaudó $508.7 millones en 170 conciertos donde asistieron más de $3.3 millones de espectadores.

Para el año 2022, Bad Bunny lanzó «Un verano sin ti», para convertirse en el primer artista con música en español en encabezar el informe anual general de Billboard Boxscore. En segundo lugar se ubicó el cantante mexicano, Luis Miguel mejor conocido como «El Sol de México».

Luis Miguel recaudó $319 millones en un total de 567 conciertos, reuniendo a más de 4.3 millones de personas en sus presentaciones. Por ejemplo, el pasado 3 de agosto, el cantante mexicano inició su gira, «Luis Miguel Tour 23/24» en el teatro Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. También visitará Estados Unidos, Chile, Colombia y Venezuela.

Top-Grossing Latin Artists of All Time, According to Billboard Boxscore https://t.co/g8XLs6s4az

— billboard (@billboard) August 31, 2023