Los Ángeles Azules recibirán el Premio Billboard Trayectoria Artística 2023

Miami, FL.- El grupo musical mexicano del género de cumbia, Los Ángeles Azules será honrado con el Premio Trayectoria Artística durante la edición de los Premios Billboard de Música Latina 2023, que se desarrollará en el mes de octubre en Coral Gables, Miami.

De este modo, Los Ángeles Azules serán distinguidos, «por una trayectoria profesional excepcional, que ha llevado a la música latina a otro nivel en la esfera mundial».

Asimismo, actuarán en la gala junto a otros grandes de la música latina, de acuerdo a la organización Billboard y la cadena Telemundo. Como respuesta, los hermanos Mejía-Avante, integrantes de Los Ángeles Azules publicaron un comunicado.

El mismo expresó la emoción de Los Ángeles Azules, «Nos sentimos muy honrados de recibir este premio. Es un reconocimiento a nuestra música, la cual hemos compartido con el público a lo largo de todos estos años».

.@angelesazulesmx will receive the Lifetime Achievement Award at the 2023 Billboard Latin Music Awards. 🏆 #Billboards2023 https://t.co/r7UlFXMFvT

— billboard (@billboard) August 29, 2023