Concurso de perros calientes por el 4 de Julio repite a su campeón

Coney Island, NY.- El concurso anual de comer perros calientes que se celebra cada 4 de Julio en Estados Unidos, permitió defender su título a Joey Chestnut donde logró la victoria número 16 de su carrera al comerse 62 salchichas en solo 10 minutos.

El actual campeón, Joey Chestnut de 39 años originario de Indiana, mantuvo al margen al segundo lugar, Geoff Esper de Oxford, Massachusetts con 49 perros calientes devorados.

Pese a que hubo un retraso al inicio del concurso anual por una tormenta eléctrica, Chestnut no se desconcentró para extender su corona. Sin embargo, el actual campeón no logró superar su propio récord mundial de 76 perros calientes del 2021.

No obstante, Chestnut dejó claro su plan de llevar su cuerpo al límite en el futuro. De este modo, el actual campeón devorador de perros calientes dijo a ESPN, «Hoy las cosas se interpusieron en el camino, pero volveré».

Not even a weather delay can stop Joey Chestnut 😤

He downs 62 hot dogs to claim his 16th Mustard Belt 🏆 pic.twitter.com/PbcOkt1gVc

— ESPN (@espn) July 4, 2023