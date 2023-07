Barbiemanía deja vitrinas vacías y una moda rosa sin precedentes

Los Ángeles, CA.- De cara al estreno de Barbie el viernes 21 de julio, la «Barbiemanía» se apoderó de las tendencias de moda y moda, sobre todo, con los atuendos que se centran en el color característico de la muñeca, el rosado.

Parte de la responsabilidad de esta moda colectiva es Mattel Inc, con una estrategia implacable que llenó de entusiasmo a los seguidores de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Las tiendas sintieron esta ola cuando se surtieron para vender desenfrenadamente zapatos de Barbie, mochilas, trajes de baño, sudaderas, camisas, y cualquier prenda de Barbie. Asimismo, sacaron botellas de agua y hasta patines en línea amarillo neón con ruedas rodas.

En este sentido, Richard Dickson, presidente y director de operaciones de Mattel declaró en una entrevista, «No hay un rincón del mundo que no se haya vuelto rosa».

Do you have everything you need for the big beach off?! 🏝💖 #BarbieTheMovie arrives in theaters TOMORROW! Get your tickets to see it now: https://t.co/wWSAASEHEv pic.twitter.com/hkBztyKUen

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) July 20, 2023