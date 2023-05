Dua Lipa sorprendió publicando la canción oficial de Barbie

Los Angeles, CA.- La cantante, compositora, modelo y actriz angloalbanesa, Dua Lipa sorprendió, el 25 de mayo, con la publicación de la canción oficial de la película Barbie, «Dance The Night».

Según los medios internacionales, la esperada producción será protagonizada por Margot Robbie, quien será Barbie, junto a Ryan Gosling que interpretará a Ken, será estrenada el próximo 21 de julio.

Con anterioridad Dua Lipa había alertado a sus seguidores con publicaciones recientes en sus redes sociales. Publicación que estaban estrechamente relacionadas al filme de Barbie.

Sin embargo, este jueves 25 de mayo, Dua Lupa en una interacción con sus fanáticos compartió el tema y videoclip de «Dance The Night». Al mismo tiempo informó que la pieza musical de Lupa ya está disponible en las plataformas digitales.

DANCE THE NIGHT written for @barbiethemovie OUT NOW EVERYWHERE!!! Watch the full video on youtube and you can listen / stream the song on all streaming platforms 🎧I wrote this song with my friends @MarkRonson @Wyattish #CarolineAilin and we hope you LOVE IT! Barbie out in… pic.twitter.com/vdbI0FliL4

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 25, 2023