Protagonista de «Barbie» está «conmocionada» por el estreno de la película

Los Ángeles, CA.- La hermosa actriz Margot Robbie protagonista de «Barbie» reconoció estar «conmocionada» y desconcertada por el entusiasmo expresado por los fanáticos antes del estreno en los cines del mundo que está pautado para la próxima semana de julio.

Además de ser la protagonista de «Barbie», Robbie también es la productora de la película que narra la historia de la mundialmente conocida muñeca de Mattel.

De esta manera Robbie junto al actor estadounidense Ryan Gosling ha estado promocionando el lanzamiento de «Barbie» vestida con los atuendos y colores característicos del armario de la muñeca.

En este sentido, Robbie comentó en el estreno mundial de la película en Los Ángeles, «Sabía lo emocionados que nos sentíamos por compartir esta película y esperaba que otras personas también sintieran ese entusiasmo, pero nos ha regresado con tanto entusiasmo y emoción, incluso estoy conmocionada, muy conmocionada».

