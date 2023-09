Bad Bunny y Gael García Bernal causan furor en redes con «Cassandro»

Los Ángeles, CA.- La película basada en la vida del ícono queer de la lucha libre, «Cassandro» e interpretada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny y el actor mexicano, Gael García Bernal, ha causado furor en las redes sociales por dos motivos.

Inicialmente, se trata de Bad Bunny intentando imitar el acento mexicano, que no es tarea fácil, pues en México se usa una variación del español bastante característico que puede reconocerse a leguas.

El segundo motivo, es el controvertido y apasionado beso entre los dos artistas hispanos. Gael García encarna al ícono queer del deporte tan bien recibido en México, la lucha libre. Mientras que Bad Bunny es un trafincante de drogas.

La producción de Billboard será estrenada el próximo viernes 22 de septiembre en Prime Video. No obstante, Entertainment Weekly publicó un breve clip del primer beso de ambos personajes en el filme.

'Cassandro' made headlines out of Sundance because of a kiss between stars Gael García Bernal and Bad Bunny — and now, EW has an exclusive look at the scene. https://t.co/UYKydMon69

— Entertainment Weekly (@EW) September 17, 2023