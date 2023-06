Bad Bunny rompe el silencio tras episodio con fanática

Los Ángeles, CA.- Bad Bunny rompió el silencio tras cinco meses de un polémico episodio con una fanática que se acercó a él, y a la que quitó y tiró su teléfono.

El cantante boricua conversó sobre el tema en una entrevista con la revista Rolling Stone y dijo estar arrepentido.

El episodio ocurrió en enero en Republica Dominicana mientras el reguetonero caminaba por las calles y un grupo de fanáticos se acercó a saludarlo.

Bad Bunny considera que la joven invadió su espacio personal, lo que generó su reacción.

Después del incidente, cuyo video se hizo viral, el cantante cerró sus redes sociales.

En la entrevista a Rolling Stone, “El Conejo Malo” comentó cómo vivió el momento que causó tanta controversia.

Bad Bunny Conquered the World. Now What? 🇵🇷

Global megastar @sanbenito graces the cover of Rolling Stone's July/August Future of Music Issue and talks about staying true to himself while dealing with tabloid attention and all kinds of cabroneria.

Story: https://t.co/E2EaDsP4GV pic.twitter.com/Yrq1nPKm6R

— Rolling Stone (@RollingStone) June 21, 2023