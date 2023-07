Actores de Hollywood se sumaron a huelga de escritores de cine y televisión

Los Ángeles, CA.- Los temores de Hollywood se hicieron realidad cuando los actores en huelga se unieron a los escritores de cine y televisión el viernes 14 de julio, en un primer día de doble huelga motivados por las mejoras salariales.

Algunas de las consecuencias de este paro laboral sería el cierre obligatorio de producciones en algunos estudios estadounidenses. De manera que, este doble esfuerzo sería la primera iniciativa en más de 60 años.

Tanto en la ciudad de Nueva York, como en Los Ángeles, los actores marcharon frente a las oficinas de Warner Bros, Paramount y otras prestigiosas productoras. La marcha concentró a los huelguistas inconformes para cantar y agitar carteles de quejas.

Por ejemplo, Andrea Salloum, un actor recién sumado a la huelga que protestaron frente a las oficinas de Netflix en Los Ángeles, precisó, «De hecho, gano menos dinero trabajando en películas que en el año 1990».

Así pues el SAG-AFTRA, considerado el sindicato más grande de Hollywood en representación de 160.000 actores de cine y televisión, como también el Writers Guild of America (WGA) exigen aumentos salariales y pagos residuales.

Thank you President @matthewloeb for your #SAGAFTRAstrong and #WGAstrong solidarity. You couldn't have said it better: We must stand united until the studios acknowledge our collective worth and the workers prevail. #1 #Solidarity https://t.co/Eh2Nw1JULd

— SAG-AFTRA (@sagaftra) July 14, 2023