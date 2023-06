Panorama político

Para las elecciones de 2024, indudablemente, la primera figura política en esta con- tienda electoral más importante es la elección del Presidente de los EE.UU., y ya estamos siendo testigos de una galopante incursión política para llegar a La Casa Blanca, y que hoy podemos calificarla como pre-candidaturas, que tienen que pasar por un filtro llamada las elecciones”primarias’,que es la que define la postulación definitiva para la representación de un partido político; en este sentido, el Demócrata y Republicano, que son acompaña- dos por conservadores o liberales, pero que juntos tienden a ser de uno u otro, a diferencia de que estos pueden votar en forma cruzada; es decir, que un republicano puede sufragar demócrata o lo contrario a esto.

En busca del nuevo presidente

Para este proceso político estadounidense, buscando al nuevo Presidente de los Estados Unidos de América, el sistema de su democracia está robustecido con la credibilidad de sus instituciones, a la que, desde hace muchos años, se pretende desdibujar por quienes no logran sus aspiraciones políticas, retractándose en ellos un comportamiento antidemocrático, que ha servido para alimentar odio y divisiones de clases en sectores de la sociedad americana, mismos que están identificados y que la mayoría de ciudadanos rechaza esta mala práctica política.

Esta vez, como en ninguna otra ocasión, el pueblo estadounidense, podría tener hasta candidatura presidencial por encausamiento penal por delitos federales, que se han evidenciado por obstrucción a la justicia; manejo indebido de documentos clasificados y ultra secretos de la Casa Blanca(después del fatídico enero 6,2021); presunta desviación de recursos; autoría participativa en desmanes que motivaron el asalto al Capitolio donde funciona el Congreso de los Estados Unidos y pilar de la democracia de esta nación en Washington DC. y, otra, por una gobernación en la que se firmó una legislación migratoria, considerada muy restrictiva en todo el país, porque regula la mobilidad, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular en el Estado de la Florida, misma que presenta una dedicación racista en contra de los inmigrantes indocumentados de ese estado, cuyo resultado pasaría factura de los votantes hispanos en las próximas elecciones al autor de tan descabellada legislación estatal; si es que hubiese nominación alguna presidencial, de la que difícilmente dudamos la tenga.

Primarias partidistas

Las primarias partidistas democrátas y republicanas, no solo consisten en las nominaciones de sus candidatos, existe un análisis de quién en estos momentos tiene la mayor alternativa de competir con el actual mandatario Biden que busca su reelección. Esto lleva a consensuar en los votantes, porque las ventajas de uno no las tiene el otro y así sucesivamente, lo que demuestra que el panorama político por la carrera a La Casa Blanca, en esta ocasión, no sería nada raro que las acusaciones de un lado y otro, serían nuevamente el detonante en esta próxima campaña electoral de 2024.

El pulso político actual, no deja de desmerecer la presencia de la postulación del ex-vicepresidente Mike Pence, tomando en consideración elementos muy importantes de su comportamiento durante su vicepresidencia, cuando tomó la decisión de validar las elecciones entre Biden y Trump. Ese mérito político no lo negará nadie, ni los mismos demócratas, porque ese momento decisivo, el país y el mundo, contó con otra historia distinta dentro de la vida social y política de los Estados Unidos de América. Lo contrario a ese comportamiento vicepresidencial hubiese emanado una total ruptura del sistema electoral democrático estadounidense. Además, podíamos agregas algo más:”fue una gran decisión, una patriótica decisión y una constitucional decisión”.

Con cargos federales

La historia norteamericana seguirá escribiendo páginas sensibles dentro de su conducta ciudadana. El hecho de que es la primera vez que un expresidente de EE.UU. es imputado con cargos federales es página histórica, aunque él sostenga su inocencia, ya está escrita esta narrativa política. Sin embargo, una convicción federal del Departamento de Justicia no le impide por segunda ocasión ser presidente al Sr. Trump. Aquí, lo que está en juego es saber quién sale nominado por el Partido Republicano ante una larga fila de pretendientes en llegar a La Casa Blanca, pero sin olvidarnos que nadie está por encima de la Ley.

Situación social y económica del país

Ahora, lo elemental es llegar a la profundidad de la situación social y económica del país. Si hay reelección presidencial o no, eso lo sabremos en las elecciones de 2024.Pero antes de que eso suceda, quién detiene el costo de vida de los estadunidenses. Se puede entender, se debe comprender; pero cómo aceptar la desproporcionada alza de precios en bienes raíces, alimentos, medicina, combustibles, renta de inmuebles y automotriz, etc, etc y estos son los problemas prioritarios que cualquier candidato en esta carrera a la Casa Blanca tiene que abordarlos y plantearlos al pueblo dentro de su Plan de Gobierno, en el que se suma la politizada Ley de Inmigración, que continúa castigando a quienes migraron para seguir haciendo más grande a los Estados Unidos de la Union Americana, con el talento y mano de obra que tienen, principalmente, la mayoría dentro de las minorías inmigrantes, los hispanos, que sobrepasamos los 65 millones dentro del territorio estadounidense.