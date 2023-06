Biden firmará el proyecto de ley que evita el default de EE. UU.

Washington, DC.- Desde la Oficina Oval, el presidente Biden anunció que el sábado 3 de junio, firmará el proyecto de ley que autoriza elevar el límite de la deuda del país, eliminando la amenaza de un default histórico para la mayor economía del mundo.

Biden detrás de su histórico escritorio y en horario televisivo estelar afirmó que el acuerdo bipartidista es un compromiso donde «nadie obtuvo lo que quería». Sin embargo, llamó la atención que hiciera este anuncio desde la Oficina Oval, reservada para los discursos de grave peligro o de importancia nacional.

En la breve transmisión, Biden de 80 años de edad sentenció, «Encontrar un consenso más allá de las diferencias partidistas es difícil. La unidad es difícil, pero nunca debemos dejar de intentar».

Biden firmará el sábado 3 de junio la ley que evita el default histórico en Estados Unidos

El U.S. Department of the Treasury había fijado la fecha límite el lunes 5 de junio, donde Estados Unidos, sin el acuerdo bipartidista entraría en el cese de pagos de sus obligaciones o default. No obstante, Biden aliviado dijo, «Nada hubiese sido más irresponsable ni más catastrófico».

Algunas de las consecuencias de un default hubiese ocasionado pánico en los mercados, pérdidas de empleo incontrolables y una recesión. Sin mencionar las profundas implicaciones mundiales.

Finalmente, Biden resaltó la gestión del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, «Quiero elogiar al Speaker McCarthy. Sabes, él y yo, nosotros y nuestros equipos, pudimos llevarnos bien, hacer las cosas». Remató, etiquetando a los negociadores republicanos de «completamente honestos y respetuosos unos con otros».

