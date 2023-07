DeSantis, al estilo populista

Todavía no se ha calentado el caldero en los candidatos para las próximas elecciones de los estadounidenses en el 2024, y ya están cociéndose las papas sin aliño, por las desmesuradas intervenciones en ciertos políticos, que están abriendo sus bocas más allá de su medida; pero descubriendo sus dientes como pirañas de río, con lo cual se pretende desconocer derechos constitucionales en este país, que están amparados hacia los inmigrantes y, por consiguiente, solo un político deshonesto o racista pretenda confundir al electorado como votantes, porque solo aquellas manifestaciones populistas contienen desinformación y están en contra de los inmigrantes que tienen un legado desde que poblaron en su misma América, la grandeza de esta gran nación de libertad y democracia.

Es importante y necesario atender la desinformación que están enviando ciertos políticos, porque han comenzado a abrir sus bocas para confusión electoral. El votante, tiene que emplear suficiente tiempo para conocer fehacientemente a los candidatos de las próximas elecciones en este país. Es de mucha importancia que conozcamos sus planes de gobierno que nos permita evaluarlo y de qué manera piensan solucionar los problemas sociales y económicos por los que atravesamos en todo el territorio estadounidense. Y, tiene tanto valor porque en esa evaluación estamos ingresando los intereses de las familias que no pueden votar y por los que si pueden y no lo hacen, permitiendo que otros decidan por el futuro de sus familias.

País de inmigrantes

Tenemos que estar atentos de este acontecer político en el 2024. Debemos proteger a nuestra inmigración legal en esta nación. Si bien es cierto, este país nos dio la oportunidad de vivir y trabajar en el, le debemos gratitud y respeto. También es verdad que cada inmigrante de origen hispano es parte de esa gran mayoría entre las minorías, y por lo tanto, a esta nación siempre la hemos defendido como lo hemos hecho siempre, en la que han dado la vida miles de hispanos luchando por su bandera, su territorio, su democracia y su institucionalidad.

Muy a nuestro pesar, existen políticos que se transforman en ambiciosos racistas. Se olvidaron de donde son sus raíces migratorias. Ellos, igual en situación migratoria que nosotros, llegaron a territorio norteamericano; siendo esta nuestra América, la que descubrió Cristobal Colón en 1492, y ninguno tenemos el privilegio de heredar apellidos indios americanos como descendientes de Sioux, Cheyenne, de Dakota del Norte o Sur.

Quitar ciudadanía a hijos de indocumentados

Las expresiones desnaturalizadas del gobernador de Florida Ron DeSantis, anunciando anticipadamente, que de llegar a ganar las primarias en su partido republicano, para ser candidato y aspirar la presidencia de los EE.UU., promete quitarle la nacionalidad americana a todos los hijos que nacieron en territorio estadounidense siendo sus padres inmigrantes indocumentados. Esta dislocada pretensión, para que sepa el populista DeSantis, no es voluntad estatal; no es decisión del Ejecutivo, sino de una Enmienda Constitucional. Y si lo sabe, DeSantis, lo que pretende es confundir al electorado con promesas populistas al estilo de políticos en Latinoamérica.

Solo a un populista de categoría mediocre se le puede ocurrir quitarle el servicio médico en la salud a un inmigrante. Esto está prohibido por la Constitución y las leyes en los EE.UU., así como también lo establece el Código de Ética de Médicos en el mundo. Es cierto que cada Estado de la Unión Americana, pueden implementar sus propias leyes pero estas que no vayan contra la Constitución Americana. La desnaturalizada idea populista del gobernador DeSantis, constituye un arranque del típico personaje populista al estilo de muchos políticos en Latinoamérica, queriendo arrastrar adeptos con divisionismo al estilo Trump en esta nación, porque nadie pone en duda su origen italiano, aunque el no hace homenaje ni honor a sus raíces como italiano inmigrante.

No somos mercado de ningún partido político

En particular, los votantes de origen hispano, no debemos ser un mercado de ningún partido político para cualquier dignidad electoral por nuestra voluntad y derecho constitucional. Esta vez, cuidaremos el destino de nuestras familias, de todas, incluidas de las que no pueden votar en 2024.Nuestro voto cuenta y porque se lo cuenta, no le daremos crédito a quienes quieren seguir marginando a los que han hecho, hacen y seguirán haciendo más grande esta nación, los inmigrantes indocumentados y los documentados.

Ley SB 1718 abre puertas a la discriminación

La Ley SB-1718, del gobernador DeSantis (republicano), abre puertas a la discriminación policial porque le sigue dando luz verde a la policía para detener a inmigrantes indocumentados por su perfil alto de su status, afectando a más de 770 mil de esta población, que viven y trabajan en el Estado de la Florida. Según el Instituto de Políticas Migratorias, lo que determina que los más afectados son sectores que emplean a este tipo de inmigrantes que laboran en la construcción agrícola, hotelería y negocios minoritarios. Esto es lo que está haciendo DeSantis como gobernador, mismo que tiene que ser evaluado así no consiga estar en sus primarias ni mucho menos alcanzar una candidatura presidencial para estar en la Casa Blanca, y esa es una lotería que dudosamente la ganaría con esa desnaturalizada visión de político al estilo populista con las que se hacen campañas, lastimosamente, en Latinoamérica.