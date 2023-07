Organizaciones de derechos civiles reaccionan a ley antimigración de DeSantis

Florida, MI.- Distintas organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, reaccionaron a la ley SB 1718, la controversial ley antimigración patentada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis que entró en vigor el sábado 1 de julio.

Los argumentos de estas organizaciones que incluyen a ACLU y el SPLC, radican en que es inconstitucional. Además sentenciaron que, «socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes».

En definitiva las organizaciones sumadas a esta iniciativa en contra de esta polémica ley son: El Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), el grupo Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.

En general estas organizaciones anunciaron que interpondrán una demanda federal en contra del gobernador y candidato republicano que aspira a las presidenciales de 2024, Ron DeSantis.

The #AsylumBan harms refugee children, forcing them to wait indefinitely in inhumane & dangerous conditions at the doorstep to the U.S. It’s OK to risk their lives?

📣 We must do better.

🆘Restore asylum & maximize asylum processing w/o requiring app

🆘Live up to our values pic.twitter.com/WDBRQo1mR7

— Christina Asencio (@christielaine23) July 1, 2023